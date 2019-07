Doppietta Gerace, cinquina all'Arquatese

"Anche più di dieci giovani in campo, e molti sono 2001 e 2002. Più del risultato conta l'atteggiamento, importante che questo gruppo impari cosa significa portare la maglia grigia: che sia allenamento, amichevole o gara di coppa e di campionato".

Cristiano Scazzola va oltre il 5-0 all'Arquatese nel secondo test dell'Alessandria davanti ad un centinaio di tifosi, alla Michelin. Nel primo tempo, 2-0 per i Grigi, Valentini tra i pali, in difesa Gjura Prestia e Panizzi, più alti i due esterni Cleur a destra e Fissore a sinistra, in mezzo il debutto del franco bosniaco Suljic con Gazzi e Gerace, in attacco Sartore e Talamo.

Nei due gol lo zampino di Sartore: nella prima il portiere dell'Arquatese Gabriele Torre respinge la sua conclusione, ma Gerace è lesto a ribadire in rete con un tap in vincente. Poi è Filip a sfruttare il suo assist per il 2-0. A metà tempo l'Alessandria perde Talamo per infortunio, sostituito da Filip, poi anche Sartore, un po' affaticato, cede il posto a M'Hamsi, e anche Cleur deve lasciare il campo intorno al 35', "una distorsione, speriamo leggera - spiega Scazzola - aspettiamo il responso dello staff medico".

Nella ripresa una squadra quasi tutta Under: solo all'inizio Valentini ancora tra i pali, poi subentra Marietta. Utilizzati Giubilato, Sciacca, Ponzio, Fissore, Baldizzone. Sessa, Filip, Castellano, Gerace e M'Hamsi. Gerace potrebbe segnare il 3-0 su rigore, per intervento in area su M'Hamsi, ma la trasformazione è centrale e parata. Non sbaglia, pochi minuti dopo, Castellano, altro volto nuovo, penalty concesso per un tocco di mano in area. A segno anche M'Hamsi e ancora Gerace, che sfrutta un taglio perfetto di Castellano.

Non utilizzati Akammadu (leggero affaticamento), Capocelli, Chiarello, Agostinone, Coralli, che non ha ancora lavorato con la squadra.

Il terzo allenamento congiunto sarà con il Chieri, mercoledì, sempre alla Michelin, alle 17 o alle 17.30. Mentre domenica l'avversario sarà il Seregno, alle 17, al Moccagatta