'Ho scelto i Grigi per provare a riconquistare la B'

Scendere per provare a risalire. Perché Gabriel Cleur sa come si vince un campionato: lo ha fatto all'Entella, pochi mesi fa, "anche se ho giocato poco, ho vissuto l'esperienza, so cosa serve oltre ai risultati, e mi piacerebbe riprovarlo in grigio".

Ha scelto l'Alessandria per provare a risalire. "Una C ambiziosa mi può dare più opportunità. L'ho capito dal primo giorno: le parole del mister, il modo di lavorare, la mentaltià di squadra che vuole vincere". E, anche, una grande famiglia, "gli esperti ci aiutano, ci ascoltano. Mi sono sentito accolto da subito".