Attacco super, il primo test è una goleada

I gol sono davvero tanti nella prima uscita stagionale dell'Alessandria, al centro sportivo Michelin la classica goleada per i Grigi contro il Mornese, che merito comunque applausi, soprattutto i portieri, per alcuni interventi decisivi.

Due formazioni diverse, nel primo e nel secondo tempo, unico a restare in campo per 90' è Gerace, autore dei sei reti. Nella prima frazione il 3-5-2 modellato da Scazzola ha Valentini in porta; Sciacca, Prestia e Gjura in difesa; a centrocampo Cleur esterno destro e Fissore esterno sinistro, in mezzo Gerace, Gazzi e Chiarello; in attacco Sartore e Akammadu, che è anche l'autore del primo gol dell'anno, dopo solo due minuti e di altri sei prima dell'intervallo.

Molte reti anche per Chiarello nel primo tempo, Talamo (sei), Capocelli (5) e Filip nella ripresa, ma al bottino davvero numericamente grande hanno contribuito anche Cleur, Sciacca, Ponzio, Sessa, M'Hamsi, Baldizzone, Giubilato. Nel secondo tempo tra i pali si sono alternati Marietta e Cosma, Scazzola ha dato spazio ai giovani che sono già in rosa e altri che sono aggiunti dal settore giovanile: Baldizzone, Ponzio, Sessa, Giubilato, M'Hamsi, Filip e, coppia d'attacco, Talamo e Capocelli. Non utilizzati gli ultimi due acquisti, Suljic e Castellano, Coralli, Rocco, Agostinone e Panizzi e per gli ultimi due ci potrebbero essere prospettive di uscita.

Il prossimo allenamento congiunto sarà domenica, alle 18, sempre alla Michelin, con l'Arquatese di Promozione.