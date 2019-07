Operai al lavoro al Moccagatta: entro domenica 1900 seggiolini

Primi lavori al Moccagatta per posizionare i 1900 seggiolini nella Nord in tempo per il debutto del Toro in Europa League, il 25 luglio, contro la vincente di Debrecen - Kukesi, 3-0 per gli ungheresi l’andata, giovedì il ritorno.

Da oggi alcuni operai stanno sistemando sui gradoni le basi in acciaio su cui poi saranno applicate le sedute, tutte di color rosso. Un intervento condiviso, anche economicamente, dalle due società, Grigi e granata. La prima fase sarà completata entro venerdì, sabato e domenica la messa in posa dei seggiolini e lunedì il Toro invierà all'Uefa la documentazione per avere l'ok e mettere in vendita anche i tagliandi nel settore più ‘caldo’.

Una novità che anche il presidente Luca Di Masi ha sottolineato. «Grazie al Toro per aver scelto il Moccagatta. Vivremo una serata speciale, adesso possiamo godercela, dopo tanto lavoro, perché anche la Nord sarà piena. Non ci piaceva l’idea di un Moccagatta in Europa con la curva vuota».

Fra le novità di ‘Duma Fanciot!’, la campagna abbonamenti presentata oggi, ci sono anche i seggiolini nella Nord. «Molti tifosi ci hanno ringraziati - sottolinea il direttore commerciale Luca Borio - Sia chiaro, nessun obbligo a stare seduti, sappiamo bene che nelle curve la partita si vive, soprattutto, in piedi».

Con questa aggiunta, però, il Moccagatta è già pronto per la B.