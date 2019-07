L'Alessandria giocherà la Tim Cup

La comunicazione è arrivata questa mattina in sede: anche in questa stagione l'Alessandria parteciperà alla Tim Cup, la competizione riservata alle squadre di A e B, dal primo turno anche con 27 formazioni di serie C e 9 di D, quelle di Lega Pro sono le quattro retrocesse, le finaliste dell'ultima edizione di Coppa Italia di C e 21 squadre classificate dal 2° all'8° posto in ogni girone nell'ultima stagione.

I Grigi hanno chiuso al 10°, ma sono stati chiamati a riempire una delle caselle lasciate vuote (Venezia ripescato, Palermo e Foggia non iscrtte). Il debutto sarà il 4 agosto, sorteggio nei prossimi giorni, possibile la prima in trasferta se affronterà una avversaria di categoria superiore o meglio piazzata in C nell'ultimo campionato. L'incontro inaugurale sarà al Moccagatta solo in caso di abbinamento con una di D o con una di classifica inferiore.

L'Alessandria così entrerà nella Coppa Italia di C, al via anch'essa il 4, solo dalla seconda fase.