Alessandria Sailing Team, bronzo mondiale

Terzo gradino del podio mondiale, come un anno fa.

Alessandria Sailing Team è sempre al vertice della classe X35, la conferma anche in Svezia, a Malmoe.

Un eccellente risultato, conquistato anche con i piazzamenti nelle regate di venerdì, mentre sabato le quindici imbarcazione sono rimaste ferme e le regate annullate per assenza di vento.

Il venerdì, dopo l’attesa fino alle 16, due prove: Spirit of Nerina Rolandi Auto inizia bene, prima fino alla seconda bolina, ma per evitare una zona a fondale basso deve virare e cede il passo ad altre due barche ed è terza. Anche nella seconda buon avvio, mettendosi dietro tutti, ma non chi l’aveva preceduti, ed è quinto posto. Nella generale terzo posto, che non cambia più, perché il quarto giorno non si è regatato: campione una imbarcazione svedese, padrona di casa, davanti ai lituani.

«Siamo molto soddisfatti, perché regata dopo regata siamo migliorati. Joanna, la barca vincitrice, era imbattibile. Bravi anche i lituani - sottolinea il presidente, Paolo Ricaldone - siamo orgogliosi per i complimenti ricevuti da tutti. Questo terzo posto per noi abituati al Mediterraneo, conta moltissimo».