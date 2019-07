Usel in prestito al Fiorenzola. Dove tova Cammaroto

Xavier Usel lascia i Grigi per una stagione, ma trova sulla sua strada sportiva un ex grigio, Vincenzo Cammaroto.

Il giovane centrocampista classe 2000, valdostano, fresco di maturità all’Istituto Vinci - Migliara e cresciuto nel vivaio, ha firmato un contratto di addestramento tecnico con l’Alessandria ed è stato ceduto in prestito al Fiorenzuola, che milita in D, quest’anno allenato da Tabbiani, che ha come secondo l’ex centrale difensivo e capitano dei Grigi.

Nell’ultima stagione anche tre presenze in prima squadra per Usel, prima di un grave infortunio, che lo ha tenuto lontano dai campi per molti mesi.

Prosegue, intanto, il lavoro del gruppo allenato da Cristiano Scazzola, da ieri al Centro sportivo Michelin. Domani, domenica, seduta al mattino, da lunedì doppio appuntamento quotidiano.