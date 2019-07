Napodano d'argento, Cucchietti sul podio

NAPOLI - Si ferma in finale l'avventura di Francesca Napodano e con lei quella delle ragazze della pallavolo alle Universiadi di Napoli: la medaglia d'oro la vince meritatamente una Russia che chiude con sei vittorie in altrettanti incontri concedendo in tutto il torneo solo tre set. Uno di questi è stato proprio il secondo della finale con le ragazze di Paglialunga che con un 25/15 pareggiano il 21/25 del primo parziale; l'illusione dura, però, pochissimo perché le russe riportano il punteggio dalla loro parte, aggiudicandosi il terzo set ai vantaggi, 26/24 e chiudendo il quarto 25/18 in scioltezza. Per le azzurre, comunque, un argento importante che conferma la bontà del nostro movimento pallavolistico ad ogni livello.

L'ultimo giorno delle Universiadi vede anche il riscatto della nazionale di calcio maschile: dopo la sconfitta ai rigori con il Giappone - con l'ex grigio Cucchietti in panchina dopo tre partite da titolare imbattuto e sostituito da Marcantognini - il mister cambia nuovamente estremo difensore ed arriva il successo nella finalina con la Russia sempre dal dischetto dopo che i tempi regolamentari si sono chiusi in pareggio sul 2-2: un rigore di Zonta al 13' ed il raddoppio di Galeandro al 34' mandano le squadre all'intervallo sul doppio vantaggio per l'Italia, nella ripresa al 22' Salamatov dal dischetto accorcia e trafigge per la prima volta Cucchietti in tutta la competizione, i russi restano in dieci per l'espulsione di Masalskii per doppia ammonizione ma al terzo minuto di recupero ancora Salamatov trova la rete del pareggio. Nella serie di rigori calciata subito dopo il novantesimo minuto senza tempi supplementari come da regolamento Sbrissa, Ruzzittu, Mercadante e Strada segnano, e l'errore di Collodel non costa caro perché Cucchietti neutralizza il tiro di Kuftin e Salamatov questa volta centra il palo regalando il bronzo agli azzurri.