Modena e Reggiana ripescate, ecco le 59 di C

I posti da riempire in serie C, alla fine, erano sei, ma solo cinque sono stati assegnati.

La serie C sarà, quindi, a 59 squadre, con un girone dispari. Riammesse, fra le retrocesse, Virtus Verona, Fano e Paganese, e non il Bisceglie per problemi legati all'impianto. Ripescate dalla D Modena e Reggio Audace, non il Cerignola, sempre per inadeguatezza dell'impianto.

Ecco le 59 compagini: Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Avellino, Bari. Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Cesena, Como, Fano, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gozzano, Gubbio, Imolese, Juventus U23, Vicenza, Lecco, Modena, Monopoli, Monza, Novara, Olbia, Padova, Paganese, Pergolettese, Piacenza, Pianese, Picerno, Pistoiese, Pontedera, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Reggio Audace, Renate, Rende, Rieti, Rimini, Robur Siena, Sambenedettese, Sicula leonzio, SudTirol, Teramo, Ternana, Triestina, Vibonese, Virtus Framcavilla, Virtus Verona, Vis Pesaro, Viterbese

Cambiano anche i playoff: non più allargati a 27 formazioni, ma solo ad otto, ammesse le seconde e le terze di ogni girone e le due migliori quarte