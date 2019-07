Alessandria Sailing Team, sogni mondiali

Il sogno? Bissare il titolo conquistato nel 2016. Alessandria Sailing Team è pronta: a Malmo oggi giornata di allenamento, di conduzione e di manovre, perché da domani ogni regata è fondamentale per alzare la Coppa del Mondo.

L’equipaggio alessandrino è arrivato in Svezia da qualche giorno, con la stimolante responsabilità di essere l’unica imbarcazione italiana. Ieri tutti hanno lavorato per trasformare la barca noleggiata in Spirit of Nerina Rolandi Auto. Superate tutte le verifiche: la pesa dell’equipaggio, il controllo delle vele, le forniture di emergenza da parte del comitato di regata. Anche una uscita in mare per prendere confidenza.

Oggi ancora prove e domani mattina la prima regata: saranno tre, al massimo, ogni giorno, fino a sabato, in tutto quindici barche al via, svedesi, che giocano in casa, danesi e norvegesi in maggioranza.

L’equipaggio alessandrino è composto da Gabriele Spotorno e Gerardo Aliberti a prua, Paolo Ricaldone centrale, Paolo Sena e Riccardo Quaranta tailers, Fabio Ascoli randa e tattica, Gianluca Viganò timoniere e Giovanni Dagnino per la strategia. Molto importante gestire la barca con le correnti molto diverse da quelle del Mediterraneo.