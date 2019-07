Contratto a Gerace. Fino al 2022

Non ha ancora 18 anni e firma già il suo primo contratto da professionista: Matteo Gerace si è meritato la fiducia dello staff tecnico dell'Alessandria.

Già due campionati fa qualche allenamento con i grandi, l'anno scorso stabilmente aggregato, a parte alcune partite con la Berretti: per lui 11 presenze, di cui 9 in campionato una in Coppa Italia di serie C e una nei playoff, in tutto 250 minuti in cui ha messo in mostra un buon bagaglio tecnico e personalità da veterano. L'Alessandria ha deciso di legarlo fino al 2022, segno di grande apprezzamento, elemento per il presente e il futuro.

Nella giornata anche la definizione dello staff medico sanitario: tutti confermati, la novità è il ritorno del dottor Silvio Testa già in grigio con la presidenza di Gino Amisano