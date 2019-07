Valentini, punti pesanti verso gli Europei

Si avvicina il momento dell’annuncio dei dodici giocatori azzurri che disputeranno gli Europei Under 20.

Quotazioni sempre in rialzo per Fabio Valentini, il giocatore della Novipiù Junior convocato da coach Andrea Capobianco anche per il secondo raduno e per il Torneo di Cisternino.

Valentini ha saltato la prima partita con la Polonia (105 - 62 per l’Italia), ma è stato utilizzato contro la Gran Bretagna, autore di 5 punti pesanti per il 57-40 della nostra nazionale.

Questa sera, alle 20.30, l’ultima partita, contro Montenegro. Poi Capobianco farà le scelte: gli Europei, a Tel Aviv, inizieranno il 13 luglio, fino al 21.