Giro del Veneto: Overall sul podio con Baldi

Un Giro del Veneto iniziato bene, con un quarto posto nella tappa di apertura, e concluso ancora meglio da Overall Tre Colli.

Merito di Francesco Baldi e di un grande lavoro di squadra: sotto lo striscione della quarta e ultima tappa, con arrivo in salita al Nevegal, il siciliano è 5° e in classifica generale sale sul podio, terzo posto, un risultato di prestigio per la squadra di Massimo Subbrero, che premia le qualità del corridore.

Domani lo stesso quintetto che ha gareggiato al ‘Veneto’ (Baldi, Sanò, Ghiron, Breusa e Portigliatti) sarà al via della Pessano - Roncola, gara nazionale.