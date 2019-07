Cucco concede il bis: campione europeo

Non ha mai nascosto la sua voglia di concedere il bis ed è stato di parola: Gianfranco Cucco si conferma campione europeo di duathlon cross.

A Targo Mures, in Transilvania, il monferrino che gareggia per le Frecce Bianche non ha rivali nell’age group 25 - 29 anni. Partenza quasi all’alba, sette chilometri di corsa, 20 in bici e ancora tre e mezzo a piedi, in azzurro perché il suo oro entra anche nel palmares dell’Italia.

Al traguardo festeggiato da coach Stefano Davite, "grande impresa: Gianfranco ha vinto anche la classifica assoluta age group, con un margine nettissimo". Ora Cucco è pronto a fare il tifo per Marta Menditto e Matilde Bolzan, a caccia di medaglie dalle 14.30