Accademia Wushu Sanda brinda in Coppa

Tre ori, e la conferma che Sonia D’Agostino e Marie Lys Foco meritano l’azzurro.

Sei atleti in gara a Pescara e altrettante medaglie: Accademia Wushu Sanda Alessandria fa en plein, brinda in Coppa (Italia), società leader a livello nazionale.

Due vittorie nel sanda con le ‘ragazze pigliatutto’, Sonia nella classe seniores 60kg, Marie Lys nelle juniores 60kg, successi che servono a consolidare il posto nella squadra nazionale. Tecnici e dirigenti federali non hanno ancora annunciato i convocati, ma i risultati di Pescara parlano chiaro anche per gli impegni internazionali in autunno.

Il terzo oro nel qingda (sanda light) è di Alessandro Piras nei cadetti 60kg, nelle stessa specialità argenti per Marcello Carena nei cadetti 50kg e per Alandro Tarazhi negli juniores 65kg. Bronzo per Kevin Tezzon negli juniores 56kg.

Grande soddisfazione per il maestro caposcuola Gianluca D’Agostino, che ha partecipato allo stage dei tecnici di lotta, con il coach della nazionale juniores Liuzzi, è stato nella commissione per gli esami di duan e qualifica e ha seguito i suoi atleti, insieme a Volker Maskaj.