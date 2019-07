Straordinaria Menditto, campionessa europea Under 23

Marta Menditto ha una marcia in più. Anche adesso che non è più juniores, in cima alle classifiche c’è sempre lei, nelle Under 23: campionessa europea di triathlon cross, a Targo Mures, in Transilvania, vestendo la maglia azzurra.

«Una gara straordinaria per Marta e, anche, per Matilde Bolzan, l’altra portacolori delle Frecce Bianche in nazionale - racconta Stefano Davite, tecnico federale e responsabile della squadra alessandrina - Marta ha nuotato molto bene i 1000 metri nel lago vicino al campo gara e anche in bici ha pedalato forte, per oltre un giro e mezzo con il gruppetto delle over, che si sono contese il titolo assoluto, attaccata a Eleonora Peroncini. Anche nel tratto finale di corsa tenuta e tempi eccellenti».

Marta quarta assoluta, «meno di 40 secondi dal bronzo. Una impresa la sua. Alle sue spalle, staccata di 20’’, Matilde Bolzan, 5ª assoluta e vicecampionessa europea».

Per la cronaca titolo alla francese, «che ha costruito tutta la stagione per questo risultato», e argento alla Peroncini. «Sono molto felice, una doppietta per le Frecce Bianche e per l’Italia».

Marta e Matilde martedì gareggeranno per il titolo continentale di duathlon cross. Con loro, nell’age group 20 - 29 anni, Gianfranco Cucco, il monferrino anche lui tesserato Frecce Bianche e allenato da Davite.