In difesa il primo arrivo: Gabriel Cleur

Il primo volto nuovo dell’Alessandria arriva in difesa, il reparto che cambierà molto caratteristiche e interpreti.

Come anticipato su Il Piccolo di ieri, dopo tre partenze, è Gabriel Cleur il primo innesto. Classe 98, Italo australiano, e in prestito per questa stagione.

La Virtus Entella, società in cui ha giocato da quando è sbarcato in Italia, lo ha fatto debuttare in B, due campionati fa.

L’unico club diverso da quello ligure in cui l’esterno destro ha militato e il Siena, 5 presenze nel 2017 - 2018