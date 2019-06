Campionato dal 25 agosto, la Coppa il 4

La serie C gioca d'anticipo: il primo turno di campionato già il 25 agosto, lo stesso weekend della serie B, e la conclusione sarà il 26 aprile, perché a inizio giugno l'attenzione si sposterà sugli Europei e le competizioni si concluderanno prima o, almeno, contestualmente, per evitare sovrapposizioni.

Molte le novità: scompare, meglio si accorcia, la lunga sosta di gennaio, la terza serie si fermerà solo il 29 dicembre e il 5 gennaio, dal 12 gennaio di nuovo in campo, di fatto una settimana in meno rispetto alle ultime stagioni e non ci saranno partite a Santo Stefano o a San Silvestro.

Si giocherà regolarmente il 22 dicembre e ci saranno quattro turni infrasettimanali.

Fissate anche le date della fase preliminare di Coppa Italia: 4 agosto, 11 agosto e 18 agosto, di fatto ultimo test prima della giornata inaugurale