Saluta Pop, il portiere della Coppa Italia

Il portiere della Coppa Italia, Ionut Pop, saluta i Grigi dopo due stagioni e 13 presenze, tra campionato e coppa.

Classe 1997, dalla Roma passando per l'esperienza alla Fidelis Andria, aveva un triennale con l'Alessandria, firmato nell'estate 2017, ma poche ore fa l'estremo difensore, protagonista della finale, l'anno scorso, contro la Viterbese, ha scelto di rescindere il contratto e cercare così, autonomamente, una nuova sistemazione. Per le nuove regole federali è ormai un over e, per di più, di passaporto romeno: anche da under il suo utilizzo non aveva prodotto contributi.

Adesso sono due gli elementi da cercare e da inserire tra i pali: sicuramente un under, ma non è escluso un esperto, anche perché da questa stagione i prestiti sono solo sei e il ds Artico e la società potrebbero decidere di utilizzarli in altre zone del campo. Uno dei nomi più corteggiati sul mercato è quello di Anthony Iannarrili, classe '90, ma la Carrarese è in vantaggio su tutte le pretendenti