La Bertram perde Alibegovic

Mirza Alibegovic non farà parte della Bertram 2019/2020. Il giocatore ha infatti esercitato la clausola d’uscita dal suo contratto valido per la prossima stagione con i bianconeri e si accorderà nelle prossime ore con la Vuelle Pesaro.

Per Mirza, uno dei giocatori più positivi di Tortona nella deludente passata stagione, si concretizza così la possibilità di ritorno in Serie A (dove ha già giocato con Brescia, Torino e Capo d’Orlando). Per Tortona si scioglie uno dei nodi del mercato (l’altro è quello di Klaudio Ndoja, richiesto da Torino e Forlì) che si sta sviluppando verso un’autentica rivoluzione della squadra (solo Blizzard potrebbe essere il sopravvissuto).

Incassata la decisione di Alibegovic, Tortona si è messa subito al lavoro a caccia di un sostituto. Nel frattempo sono praticamente fatte le trattative per due lunghi: l’ala forte Rei Pullazi (che è a sua volta uscito dal contratto con Trapani) e il centro Quirino De Laurentis, ultime due stagioni a Forlì.