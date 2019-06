Buffo studia da David Moss prima della Nazionale Under 18

TORTONA - Prima il camp con David Moss, poi il raduno della Nazionale Under 18. Un’estate impegnativa e piena di soddisfazioni per Edoardo Buffo, giovane e promettente prospetto della Bertram Derthona che farà parte del roster della prima squadra nella prossima stagione. Buffo, che è da tempo un giocatore di interesse Nazionale, è stato convocato per i raduni della Nazionale Under 18 in preparazione ai campionati Europei di categoria che si disputeranno a Volos (Grecia) dal 27 luglio al 4 agosto prossimi. Il play-guardia della Bertram è stato inserito tra i diciannove atleti selezionati dal Commissario Tecnico Antonio Bocchino che prenderanno parte ai raduni e ai tornei in programma dal 24 giugno al 7 luglio a San Benedetto del Tronto e dall’8 al 15 luglio a Pesaro. Il raduno proseguirà con sedici giocatori a partire dal 29 giugno.

Nel frattempo Edo sta partecipando al ‘David Moss Defense Camp 2019’, Camp di specializzazione ideato dal giocatore di Brescia (ed ex Milano e Siena) David Moss. Sono ventiquattro gli atleti italiani, accuratamente selezionati dai rispettivi club di appartenenza, che stanno prendendo parte all’evento, in corso di svolgimento a Milano Marittima. Il camp terminerà sabato 22 giugno.