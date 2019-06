Alle Universiadi c'è Cucchietti per l'Italia

C'è anche Tommaso Cucchietti tra gli azzurri che andranno a caccia del terzo oro alle Universiadi. Il ct dell'Italia, Daniele Arrigoni, che è anche selezionatore della nazionale di Lega Pro, ha inserito il portiere dell'Alessandria dell'ultima stagione, anche se ora rientrato al Toro, fra i convocati per la competizione universitaria mondiale, a Napoli dal 2 al 14 luglio. I venti scelti dal ct svolgeranno la preparazione a Roma da domani, giovedì 20 a martedì 25 giugno. Il gruppo si radunerà di nuovo venerdì 28 e il giorno seguente si trasferirà al Villaggio Universitario di Salerno per l’ultima fase di lavoro in attesa dell’esordio in programma martedì 2 luglio, alle 21, all'Arechi, contro il Messico. I Grigi sono stati sempre protagonisti nei due successi precedenti dell'Italia: nel 1997, a Palermo, in attacco Gianni Califano, nel 2015, in Corea, Roberto Sabato in difesa e Luca Mora a centrocampo