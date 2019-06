Acqui, il primo colpo è Matilde Giardi

Dopo le conferme, gli innesti: Matilde Giardi è il primo colpo di Pallavolo Acqui. Classe 1997, schiacciatrice, arriva da Videomusic Castelfranco, formazione pisana che milita nel girone C della B1. «In campo mi trasformo - confessa la nuova giocatrice - dalla persona tranquilla di ogni giorno ad una ‘cattiva’, sportivamente parlando, che non molla un centimetro. Non sono individualista, gioco per la squadra». Cresciuta nel Cus Siena in B2, Matilde passa, due stagioni fa, al Vemac Vignola, prima esperienza lontano da casa. L’esordio in B1 l’anno scorso, al Castelfranco, determinante in molte partite. Nel suo palmares anche uno scudetto nazionale universitario di beach volley, nel 2018, con i colori del Cus Modena e Reggio Emilia. Subito in sintonia con il progetto di Arredo Frigo Makhymo Acqui. «Giusto puntare su giovani, da aiutare a crescere sul piano tecnico. Io stessa so di avere molto da imparare. Ad Acqui una esperienza completamente nuova, non vedo l’ora di incominciare».