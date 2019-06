'Armana' da record: 130 team, 15 vincitori

Edizione numero 15, da record assoluto per il Torneo Armana, il 3x3 che è tappa dei calendari nazionali, quest'anno abbinato al Tortona Street Festival. Ben 130 squadre, mai così tante, e 500 in campo nell'area di via Garibaldi, pubblico e grande tifo già nella prima giornata, riservata ai più piccoli e ai Dilettanti. Quindici le categorie e altrettanti i team vincitori: nella Gold, per tesserati nazionali, vince Big Crew, quartetto milanese, mentre nella Pink tocca a Superheroteam, quattro giocatrici già selezionate per la nazionale. Al primo posto nella Silver 'Wazz e ganazz', 'Nervesa Legend' nell'Over 50, 'Torneo Il Campetto' nell'Over 40, e 'Piccoli cinghiali' nei Dilettanti, esperti del campetto tortonese nel torneo più affollato. Casalesi e tortonesi nel Team Pesca che vince l'U18, nell'U16 i liguri di 'Team Airness'. Nell'U14 'Rutti di Bosco', prospetti del Derthona, nell'U13 'Tripli Gnoc' della Nuova Basket Tortona, nell'U12 'Bianco, nero e viola' da Serravalle. Ben 31 formazioni per il minibasket: sempre Nuova Basket Tortona negli aquilotti con 'Lel 19', 'Derthona Basket bianchi' negli scoiattoli, 'Broccoli' nei pulcini, speranze della pallacanestro provinciale. Tre le squadre Special Olympics: Alessandria, Pino Torinese e Piacenza