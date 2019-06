Bernagozzi: 'Un grande evento del volley in Alessandria'

Il Summer Volley è un evento che conquista. Lo sa bene Mauro Bernagozzi, presidente dell'Alessandria Volley: le sue squadre sono sempre protagoniste e vivere i tre giorni ad Acqui ha fatto venire voglia di provarci anche nel capoluogo. "La città ci è sempre molto vicina, sto pensando ad una manifestazione in cui la pallavolo sia protagonista: tre giorni di gare che coinvolgano tutti, anche la scuola, i giovani, gli impianti, ristoranti e alberghi per accogliere e ospitare. Stiamo lavorando ad un torneo di pallavolo, femminile e maschile, con squadre da tutta Italia e dall'estero. Nel progetto - insiste Bernagozzi - la promozione di Alessandria e del territorio è una voce molto importante". Non dà ancora date, il presidente, ma si intuisce che sarà presto, "vorremmo annunciarla già fra qualche mese". Grande entusiasmo e motivazioni forti, Bernagozzi è soddisfatto per il bilancio al 23° Summer Volley ad Acqui: 17 vittorie e solo 8 sconfitte per le cinque formazioni schierate, l'U13 Fiellman, allenata da Gabriella Scarrone, è al 3° posto, nella sfida per il podio 2/0 su Pvb Canelli (25/22, 24/14). La imita l'U18 Papillo Ascensori, allenata da Ernesto Volpara, al primo evento dopo il ritorno ad Alessandria: nella partita per il bronzo 2/1 in rimonta al Volpiano (22/25, 25/21 15/11). Due le U16: quella targata Resicar è 9a, 2/0 nella finalina con Cassano Magnago (25/12 25/17), mentre quella sponsorizzata Food The Music è al 16° posto. Spicca anche il 5° posto dell'Under 12 Alessandria Assicurazioni: le bimbe, allenate da Alessandra Ferrando, sfiorano la zona medaglie, sono quinte vincendo tutte le partite, ad eccezione di una, e nella sfida decisiva battono Alba. Una rosa quasi interamente formata da atlete che, fino a pochi mesi fa, erano nel minivolley, un settore in crescita, con oltre 100 bambine e bambini affidati Marco Mantelli, Angela Amato e Elisa Amato. Alcune (e alcuni) già protagonisti alla Festa dello Sport Fubine. "La nuova stagione è già ripartita, proprio dal minivolley - insiste Bernagozzi - che è il nostro serbatoio prezioso". L'invito ad entrare in questo grande gruppo arriva da Marco Mantelli, coordinatore del minivolley. "Aspettiamo bambine e bambini nati dal 2009 al 2012: le iscrizioni sono già aperte, da inizio settembre saremo in campo a CentoGrigio, il martedì e giovedì dalle 17 alle 19. Sul sito della società, www.alessandriavolley.it, tutte le informazioni, ma anche segreteria e email sono sempre attive. L'entuasiasmo e la gioia delle nostre bimbe protagoniste al Summer Volley sono il messaggio più bello, il 'promo' per la prossima stagione"