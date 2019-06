Evo Volley da applausi, Under 17 vince il Trofeo Ziccio

Solo tre giorni prima sul Ponte Meier per la festa finale, ma la stagione di Evo Volley continua. Ancora con un successo: nella final four del Trofeo Ziccio l'Under 17 Resicar alza la coppa. In semifinale vince il derby con Fortitudo Occimiano, 3/1 (25/23, 13/25, 25/15 25/19) e in finale le ragazze allenate da Marco Dua si ripetono, con Gaglianico Volley School, ancora 3/1 ancora più netto nei parziali, 25/20, 25/18, 15/25 25/13). "Grande impresa di tutto il gruppo", sottolinea, con orgoglio, il presidente Mauro Bernagozzi. Protagoniste Amadio, Ponzano, Olivieri, Furegato, Pagano, Ameno, Ghiazza, Bernagozzi, Barbieri, Marku, Baretta, Lippolis, Nieddu. Finale sfiorata dall'Under 13 Alleanza Assicurazioni nella final four della Coppa Comitato: in semifinale cedono solo al tiebreak all'Igor Novara (24/26, 26/24, 25/23, 20/25, 10/15)