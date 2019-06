Armonie in Valcerrina

Sarà il Castello di Gabiano a ospitare domenica 23, ore 16.30, il nuovo concerto inserito da Associazione Idea Valcerrina nella ventesima edizione di ‘Artmonie in valcerrina’, rassegna itinerante tra luoghi di ricchi di fascino e che vengono scelti per accogliere musicsiti di fama internazionale. Questa volta a esibirsi sarà l’Orchestra da Camera di Perugia con Enrico Bronzi (foto) nella dupluce veste di direttore e violoncellista. Il programma è come sempre, raffinato e accattivante e prevede brani ddi Franz Joseph Haydn (Ouverture da ‘L’isola disabitata’ , il Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello e orchestra,e la Sinfonia n. 83 in sol minore ‘La Poule’. La formazione nasce dalla pluriennale esperienza di giovani musicisti umbri nella diffusione della cultura musicale, soprattutto in relazione alle produzioni musicali rivolte ai giovani delle scuole. La collaborazione fra strumentisti attivata all’interno del progetto ‘Musica per crescere’, della Fondazione Perugia Musica Classica, ha portato alla volontà di creare un complesso di archi e fiati in grado di estendere l’impegno nella diffusione musicale in sede concertistica.