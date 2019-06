Monfrà Jazz Festival al via nel weekend

Dal 15 al 23 giugno sono diversi gli appuntamenti nel Monferrato Casalese inseriti nel palinsesto di Monfrà Jazz Festival.

Per quanto riguarda il primo fine settimana sabato 15 alle 19,30 al Castello di Casale Monferrato salirà sul palco The 3 in jazz (Massimiliano Mostardini al piano, Riccardo Marchese alla batteria, Leonardo Barbierato al basso) con uno spettacolo dal titolo “meet the cartoons” e una scaletta interamente dedicata a riproporre in chiave jazz alcune delle canzoni dei cartoni animati; contemporaneamente i disegnatori di Casale Comics si esibiranno in una performance di drawing jazz, illustrando quello che avverrà sul palco.

Domenica 16 alle 17 appuntamento nel bosco di Odalengo Grande; in un suggestivo eremo a poca distanza dal centro abitato toccherà al grande Django Reihnard, con l'ensemble Django's clan formato da Carmelo Tartamella (chitarra), Mike Frigoli (chitarra e voce), Enzo Frassi (contrabasso).

Sempre domenica, a Casale, altri due appuntamenti. Alle 18,30 c’è la merenda sinoira (il tradizionale aperitivo monferrino) “in jazz” al Coco Caffé Bistrot. Suoneranno gli Around Jazz con Giorgio Penotti (sassofono) e Silvio Barisone (chitarra). Alle 21 alla distilleria Magnoberta cocktails e musica Max Gallo trio con Max Gallo (chitarra), Soul Sarah (voce), Massimo Camarca (basso).

L'intero programma del festival è disponibile su www.monjazzfest.it.