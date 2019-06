'24 Ore', un solo punto in più per le canotte rosse

Un solo punto di differenza, 1301 - 1300. A favore della grande squadra con le canotte rosse. "Perché lo dice il segnapunti, che racconta i numeri della '24 Ore di Borgo Rovereto' ma non ci sono vincitori e sconfitti. Qui vincono tutti, quelli che giocano, chi viene a fare il tifo, chi vuole esserci perché è un momento di festa e solidarietà".

La conferma? La ola nella foto finale, rossi e neri, e il verde brillante degli organizzatori e tutti i colori della festa. "Ben 360 canotte acquistate: non tutti hanno giocato, per alcuni la maglietta è un modo per dire 'ci sono e condivido i vostri obiettivi' - sottolinea lo staff- Sosteniamo associazioni attive sul territorio per dare più opportunità a tutti. Come Yawp, che è nata da poco ed è impegnata a garantire autonomia lavorativa e abitativa a persone con disabilità intellettiva. Alcune giocano a basket qui con noi, è un progetto al quale daremo il nostro contributo grazie a tutti quelli che sono stati a questa 14a edizione".

Presenze da tutta la provincia, "c'è anche chi ha contribuito acquistando i biglietti della lotteria". Per la cronaca, primo premio a Fabrizio Repetto, Geppo, possessore del biglietto primo estratto, che ha indossato la canotta di Valentini della Novipiù Junior Casale, azzurro agli Europei.

Più forte, la 24 Ore, anche del maltempo: una bomba d'acqua ieri, intorno alle 18.15, "ci siamo fermati un'ora e mezza, il tempo per togliere l'acqua dal campo e far ripartire musica e luci. Non appena abbiamo ripreso, le persone sono tornate e hanno giocato tutta la notte e poi fino a mezzogiorno". Appuntamento al 2020, 15° anno: sarà una '24 Ore' ancora più memorabile