'24 Ore di Basket', palla a due con assessore e presidente

Una coppia inedita per la palla a due della '24 Ore di basket di Borgo Rovereto': l'assessore allo sport Piervittorio Ciccaglioni e la presidente dell'Avis, Franca Carnevale. Insieme ai primi giocatori delle due grandi squadre, canotta rossa e canotta nera, che giocheranno per un giorno e una notte, fino a mezzogiorno di domani, domenica.

Una festa di sport e solidarietà, 14esima edizione, a Rovereto Central Park. I primi a scendere in campo i ragazzi dell'Under 14 della Zimetal, in panchina anche genitori, coach e dirigenti pronti a giocare anche solo uno scampo di questa partita lunga 24 ore.

Sono canestri solidali, come è nelle caratteristiche di questa manifestazione in cui non ci sono vincitori, ma solo la voglia di stare insieme, divertirsi e aiutare associazioni sul territorio. Come Yawp, nata a marzo, che è impegnata a creare autonomia abitativa e lavorativa per persone con disabilità intellettiva. Alcuni, e alcune, fanno parte di Special Team Alessandria, che giocherà il turno delle 15 contro Cuore Matto Torino.

Prima spazio alle giovanili della Junior Casale e anche dopo a tutti coloro che vogliono scrivere il loro nome nella storia della '24 Ore'. Iscrizioni direttamente al campo, 10 euro la canotta, musica non stop e per cibo e bevande la birreria Il Borgo e il carretto dei gelati di Soban.

Per la prima volta la '24 Ore' è cardioprotetta, grazie al dono dell'Avis. Dalle 20 anche gli over, a mezzanotte le ragazze e poi canestri fino alle 12 di domani. C'è anche chi dormirà in tenda o in camper per essere pronto a giocare in qualsiasi momento.