Due lettini all'Infantile per ricordare Alberto Annaratone

Due lettini per il reparto di ortopedia dell'Ospedale infantile 'Cesare Arrigo'. Per ricordare "una persona speciale", come scritto sulla targa. La persona è Alberto Annaratone: nel suo nome un service realizzato dal Lions Club Alessandria Host, di cui Annaratone, avvocato, scomparso a febbraio, era stato anche presidente.

Anche la famiglia ha approvato e sostenuto questa donazione, "perché, da quando era diventato nonno, mio marito aveva ancora più affetto e attenzione nei confronti dei bambini - spiega la moglie, Lella Buzio - e abbiamo accolto con piacere la proposta di Marco Bagliano, presidente del Lions Host, e di tutti i soci".

I due lettini, per bambini da 4 mesi a 4 anni, sono stati consegnati ai primari dell'ortopedia e traumatologia pediatrica Carlo Origo, e della chirurgia pediatrica, Alessio Pini Prato