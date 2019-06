Lotta alle zanzare: i primi interventi in città

ALESSANDRIA - “L'11 giugno, sono iniziati i trattamenti alle caditoie delle principali aree sensibili della città. Le immagini mostrano le zone che saranno sottoposte a trattamento durante i prossimi giorni”. Questa è la comunicazione via social di Ipla che cura la lotta alle zanzare in Piemonte. Si è partiti dal centro: dalla zona 'Ospedale' fino a lungo Tanaro Solferino, zona 'Comune' e d'intorni più l'area che comprende i giardini pubblici fino all'Esselunga.

Vere e proprie piantine della città mostrano gli interventi che saranno effettuati nei prossimi giorni. Dal quartiere Cristo: zona Galassia, verso Casalbagliano. E poi zona Scuola di Polizia e Don Bosco e ancor a tutte le strade in zona Cento Grigio e fino a via del Coniglio e via Bensi. Poi sarà la volta di alcune zone del quartiere Pista (da corso XX settembre fino a corso 4 Novembre e vie traverse come la zona del presidio ospedaliero Patria) e del quartiere Europa, dal comando dei Vigili del Fuoco in là. Infine zona Orti: dal lungo fiume (tutta la zona Stadio e oltre) alla zona Galimberti (Giardino Botanico, Cimitero) per arrivare a tutta la zona fino al Platano di Napoleone.

Un intervento che viene portato avanti da Ipla già da anni con una parte di contributo regionale e un'altra del Comune.