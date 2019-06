Matrimonio in TV, Stefano Soban non può tornare single

Sono ancora infelicemente sposati Stefano e Wilma, dopo due anni di "Amore a prima vista" il programma che aveva come obiettivo la ricerca dell'anima gemella. Stefano fa Soban di cognome, che ad Alessandria e Valenza (soprattutto) significa gelato di altissima qualità. Sara Wilma Milani è la cantante di Abbiategrasso con cui era convolato a nozze davanti alle telecamere. In verità sulla testa dei concorrenti pendeva una penale da 100 mila euro, valida motivazione che potrebbe aver fatto scegliere loro la felice conclusione del programma rispetto ad un abbandono in corsa per incompatibilità. Le altre due coppie partecipanti sono ancora sposate, mentre per il gelatiere e la cantante i problemi non sono mai finiti.

Dopo un paio di mesi i due avrebbero capito di non essere poi così compatibili, cercando una risoluzione consensuale del contratto matrimoniale. Così si sono appuigliati ad un vizio di forma nella trascrizione dell'atto per chiedere l'annullamento. Ma il tribunale di Pavia ha rigettato la richeiste sostenendo di poco conto le motivazioni rispetto alla solenne promessa presa (e registrata).

Non resta loro che continuare l'iter giudiziario ricorrendo in appello, oppure, come per tutte le coppie non televisive, ricorrere alla separazione. E poi al definitivo divorzio.