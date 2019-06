Grand Prix Bordino: sfida tra i bolidi d'epoca

ALESSANDRIA - Domenica 9 giugno, a partire dalle 9.30 si terrà la rievocazione del Grand Prix Bordino, organizzato annualmente dal Veteran Car Club Bordino di Alessandria, con parte del centro cittadino chiuso al traffico. In particolare il Circuito sarà ricavato intorno a piazza Garibaldi, dove sarà allestita una tribuna per vedere comodamente sfrecciare i bolidi.

Durante la mattinata dalla 10, si svolgerà il Mini GP su auto a pedali dedicato ai bambini per finanziare il progetto Unicef “Rights of Way”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione umanitaria più famosa al mondo, permetterà a tanti bambini e bambine in età tra i 4 e i 9 anni di diventare protagonisti al volante di automobiline a pedali costruite in stile anni Cinquanta. Le iscrizioni si ricevono chiamando il numero 0131-254509, inviando una mail a fixit66@hotmail.com, al Club Bordino in via Vinzaglio 20 Alessandria.