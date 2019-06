Eterno Fausto: domenica alle 18 la presentazione del libro a Palazzo Monferrato

Coppi amava Alessandria. Giovanni Meazzo ricorda ancora quando arrivò con la bicicletta da aggiustare nel negozio - officina di papà Vitalio, e qualche giorno dopo, puntuale, tornò a pagare la somma di quella riparazione. Perché è ‘Coppi di tutti’, come il titolo del quinto appuntamento del ‘Giro’, che Camera di Commercio e AcdB Museo hanno organizzato per il centenario, domenica, alle 18, a Palazzo Monferrato. Una data speciale, il 9 giugno, 79 anni dopo la prima vittoria del Giro d’Italia. Una tappa densa di storie che impreziosiscono un campione, e un uomo, consegnato all’immortalità. Sono le storie raccolte in ‘Eterno Fausto’, il libro scritto da Mimma Caligaris, SoGed Editrice, l’omaggio del gruppo editoriale al più grande di tutti, svelato a più voci, dall’autrice, dal direttore de Il Piccolo, Alberto Marello, da Luciana Rota ‘donna del ciclismo’, da alcuni dei protagonisti del libro. Con immagini e emozioni. E un regalo speciale, il ‘Coppi di Gianpaolo Ormezzano, monologo inedito per sottolineare l’eternità di Angelo Fausto Coppi da Castellania, patrimonio dell’umanità.