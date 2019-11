Comprare casa ad Alessandria grazie ai siti di annunci immobiliari

ALESSANDRIA - La tua casa ad Alessandria la trovi su tecnocasa.it. In questa deliziosa cittadina piemontese, elegante ed estremamente raffinata, patria del famoso cappello borsalino, comprare casa grazie ai siti di annunci immobiliari come Tecnocasa e trovare la giusta soluzione abitativa sarà facile e sicuro.

Come in tutte le città italiane, anche Alessandria ha un centro storico dove vivere è sogno di molti, sia per la presenza di palazzi storici dal fascino intramontabile, sia per la facilità per gli spostamenti. Nel cuore di Alessandria è presente anche l'Università del Piemonte Orientale.

In quest'area sono presenti diverse soluzioni abitative, a partire dai bilocali fino ai più grandi e spaziosi quadrilocali, con una spesa a metro quadro che parte dai 600 euro fino a raggiungere o superare, per scelte orientate verso palazzi storici di particolare pregio, i 1000 euro mq.

I quartieri di Alessandria dove comprare casa

Nelle frazioni sobborgo di Casalbagliano - Cabanette - Cantalupo sono presenti tipologie differenziate di abitazioni.

Queste aree sono ideali per famiglie con bambini, grazie alla presenza di numerosi angoli verdi, così come lo è la zona Pista -Villaggio Europa; ben collegate al centro e con tutti i servizi di base, queste aree hanno la particolarità di essere estremamente tranquille, con ampi spazi per i parcheggi e zone dove i bambini possono tranquillamente giocare all'aria aperta. Il sobborgo San Michele, è una zona periferica, ma molto particolare.

E' conosciuta soprattutto grazie alla presenza, nel suo territorio, della Cittadella, uno dei più imponenti esempi di fortificazione, forse tra i più grandi in Europa, ad oggi ottimamente conservata.

Un'altra zona particolarmente verdeggiante, ideale per le famiglie anche se, decisamente in periferia è la zona del sobborgo di Castelceriolo.

Indiscutibilmente vivibili e gradevoli per la lontananza dal traffico del centro, sono comunque ben collegate dai mezzi pubblici. Per queste aree periferiche, i prezzi di vendita partono da una base di 300 euro a mq.

Sono presenti anche soluzioni interessanti in tema di villette a schiera o ville indipendenti, i cui prezzi risultano essere accessibili e particolarmente appetibili. Sono presenti anche cascine, rustici e case indipendenti, di diverse metrature, situate per lo più in contesti agresti di particolare bellezza.

La facilità di consultazione del sito tecnocasa.it, grazie anche al supporto di diversi filtri applicabili alla ricerca, permette già da subito l'individuazione di quanto si sta cercando. Ogni immobile, qualsiasi sia la sua tipologia, è ben descritto, geolocalizzato e corredato da una serie di fotografie che nel complesso, rendono semplice e piuttosto immediata una prima espressione di gradimento.

La prima analisi degli immobili, fatta attraverso il sito internet, permette sicuramente di arrivare in agenzia con una selezione effettuata comodamente da casa che, sarà successivamente confermata o declinata, dopo la visita con l'agente Tecnocasa.

Anche i dettagli che nelle descrizioni degli immobili sul sito tecnocasa.it, si riferiscono alle metrature, ai vani e ovviamente al prezzo, rappresentano un prezioso supporto a chi si appresta all'acquisto di una casa.

Inoltre la presenza di cartine geografiche dettagliate, dove i quartieri di Alessandria sono ben evidenziati, agevola la localizzazione della casa rispetto alla zona che si è scelto di analizzare.

In conclusione, è consigliabile effettuare il primo passo verso l'acquisto di un immobile consultando offerte on line e poi, successivamente continuare la ricerca con personale specializzato.