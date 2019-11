A Imperia torna la tanto attesa Fiera di San Leonardo

IMPERIA - Per chi vuole trascorrere una giornata all’insegna della tradizione, del divertimento e del buon clima caratteristico della Riviera dei Fiori, l’appuntamento è domenica 24 novembre 2019 sul Lungomare Amerigo Vespucci. Una location unica che per l’occasione sarà animata da oltre ottanta stand pronti da accogliere visitatori da ogni parte della regione e non solo.

Da sempre evento commerciale molto frequentato dove fare ottimi acquisti, lo scorso anno la Fiera di San Leonardo ha riscosso un ampio successo di pubblico. E le previsioni per quest’anno parlano di una partecipazione ancora più vasta.

Nel cuore della città, il lungomare Vespucci è molto semplice da raggiungere e i partecipanti potranno parcheggiare l’auto in tutta comodità grazie alla presenza di tante aree di sosta gratuite. In alternativa si può scegliere di parcheggiare a Oneglia e, dopo una passeggiata nella splendida cornice di Calata Cuneo, raggiungere la Fiera con la navetta gratuita “Shuttle” che partirà da piazzale ex Agnesi.

L’assessore al Commercio del Comune di Imperia Gianmarco Oneglio non ha dubbi: «La Fiera di San Leonardo è un appuntamento atteso da cittadini e visitatori, che amano scoprire i vantaggi che riesce sempre a riservare. La riproponiamo su lungomare Vespucci visto l’ottimo riscontro avuto l’anno passato. Un’ubicazione centrale facile da raggiungere e che unisce idealmente la Città. Invitiamo tutti a partecipare».

Insomma, sono tantissimi i buoni motivi per non perdere la Fiera di San Leonardo. Non resta che tenersi la domenica libera e godersi un viaggio tra le mille opportunità che offre.