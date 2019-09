Cuspo Rugby, ci siamo! Riparte l’attività sportiva

La Rugby Academy ha riaperto i battenti. Il vivaio della sezione rugby del CUSPO che forma piccoli atleti dai 4 anni in su ha cambiato sede, spostandosi nella nuova casa del rugby: il Centro Sportivo CUSPO in via Tagliata 20G in frazione Casalbagliano.

Con la ripresa della stagione sportiva, in attesa dei campionati, ripartono le amichevoli di lusso, come quella disputata dai Black Herons U16 contro i pari età del CUS Genova. Non inganni il risultato: la sconfitta per 72 a 31 non dà il senso completo dell’impegno profuso, dimostrando una buona preparazione precampionato. Partita "sperimentale", che ha dato la possibilità ai tecnici di valutare anche le attitudini dei singoli giocatori nei vari reparti, e indicazioni per il proseguimento della preparazione. Spicca il rafforzarsi del legame creatosi tra i giocatori, in considerazione dei numerosi nuovi inserimenti. È una squadra con carattere che sa reagire dopo due mete subite ad inizio partita. Emozione, agonismo e divertimento tra i nuovi. Sentimenti che si sono intrecciati alla prima vera uscita e che denotano quanta passione ci mettano nello sport che praticano.

Bonardas

La rappresentanza femminile dei Bonardas ha partecipato a Trieste al XIII Torneo Vecchie Ciabatte - IX Menorial Carla Negri. “E’ sempre un onore e un’emozione ritrovarci insieme a rugbyste venete, giuliane, ma anche provenienti da Bologna, Roma e Cagliari”. È più che altro una festa dello sport per delle veterane continuamente appassionate al rugby.

Seniores maschile e femminile

Entrambe le squadre hanno ripreso le attività sul campo di Casalbagliano, pronte per affrontare le sfide di campionato e di coppe.