Aperto per Cultura News, la dodicesima puntata

Torna Aperto per Cultura News, il momento di informazione ufficiale di Aperto per Cultura.

Il Maestro Rino Cirinnà, jazzista di fama internazionale, riconfermato Direttore Artistico dell'edizione 2019. Rolandi Auto sarà protagonista anche in questa edizione di un'auto-spettacolo in piazzetta Santa Lucia.

L'immagine della bellezza sarà ancora di più esaltata grazie alla mostra d'arte offerta da Spaltra L'Altra Spa sul tema della bellezza. La Galleria Guerci sarà la cornice ideale per ospitare il tavolo ideato e pensato dal Ristorante DADIEGO e dalla Pasticceria Bonadeo. Il Pizz'ino accoglierà invece i suoi clienti nella nuova location di via Ferrara. L'arte della tradizione piemonte invece trova ampio spazio al Ristorante l’Arcimboldo che offrirà un piatto importante per l'enogastronomia alessandrina