Aperto per Cultura News, la sesta puntata

Ecco la sesta puntata di Aperto per Cultura News, la striscia ufficiale di Aperto per Cultura con notizie ed approfondimenti sull'evento che si svolgerà venerdì 6 settembre.

Nella puntata si parla dei buffet sotto le stelle in via Parma e via Dante, della musica e della danza protagonisti della parte culturale di Aperto per Cultura, della sinergia con Weconf, il marchio che unisce le due associaizoni dei commercianti, della sperimentazione e innovazione nella proposta teatrale della compagnia "I Provvisori".

