Ecco la prima puntata di Aperto per Cultura News, la striscia di informazione ufficiale di Aperto per Cultura, con servizi ed approfondimenti per conoscere al meglio l’evento che tornerà in città il prossimo 6 settembre.



Nella prima puntata: la conferma di Davide Valsecchi come responsabile del comparto Food e di Mauro Pigazzi come coordinatore della parte eventi, la presentazione della nuova campagna di comunicazione, con il tema dell’edizione 2019: Inno alla Vita!