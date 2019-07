Deangelis lascia Forza Italia e passa ai Fratelli

VALENZA - Alessandro Deangelis lascia Forza Italia .

Alle 18.30 di mercoledì, davanti agli organi di informazione ed alcuni cittadini, in Biblioteca, ha firmato la sua lettera di dimissioni da coordinatore cittadino di Valenza, da componente del direttivo provinciale e da socio.

Il motivo sta, a suo dire, nell’allontanarsi del partito dalle posizioni per le quali era nato. E non è mancata una stoccata al gruppo consigliare di Valenza «quasi del tutto immobile, privo di iniziativa».

Il suo nuovo approdo sarà Fratelli d’Italia (in sala con lui non c’era nessun dirigente di Fdi di qualunque livello), come iscritto.

Con lui ci sarebbero una cinquantina (sugli 89 iscritti) di forzisti pronti a seguirlo. I dettagli sull’edizione di venerdì de ‘Il Piccolo’.