L’inizio della storia

Lu e Cuccaro, il paese la cui fusione ha fatto discutere per mesi, anche a colpi di ricorsi al Tar, inizia il suo percorso amministrativo. Già sancito con i voti espressi nella recente tornata elettorale, questa mattina (sabato 8 giugno), con il primo consiglio il nuovo ha preso forma. Un’amministrazione che il neo sindaco, Franco Alessio, ama definire del “cambiamento”.

“Un ringraziamento doveroso va a tutti quei cittadini che hanno creduto in me, nel gruppo “Insieme si può” e nel nostro progetto di rinnovamento. Uno speciale ringraziamento agli amici di Cuccaro che, pur non conoscendoci, hanno creduto in noi. In me”.

Le note dolenti che nell’ultimo anno hanno infiammato il percorso della fusione, campagna elettorale compresa, sfumano di fronte alla spontaneità e all’entusiasmo del nuovo gruppo di amministratori.

“Cuccaro, con la nascita del nuovo comune, non perderà nulla dei servizi esistenti, farò di tutto per preservarli e migliorarli - incalza Franco Alessio -. Il perimetro entro il quale ci muoveremo sarà quello dell’onestà, della trasparenza, della rendicontazione, della comunicazione e, nel rispetto delle regole, attueremo il programma di governo. Questi mesi trascorsi di commissariamento hanno accentuato i vari problemi esistenti. Nelle prossime settimane faremo l’impossibile per restituire ordine e decoro al nostro paese. Durante gli anni di mandato amministrativo potranno mancare le risorse finanziarie ma mai impegno, passione, determinazione e volontà nell’affrontare e risolvere i problemi che si presenteranno. Un pensiero va alle persone sole, anziane e in difficoltà: sindaco e amministratori saranno sempre al loro fianco”.

Il primo cittadino apre le porte a chi ha preceduto questa amministrazione: “Affinché si metta al servizio della comunità l’esperienza per il bene del paese”.

La mission? “Lavoreremo per trasformare il nostro paese in un luogo bello, rispettoso, accogliente, ordinato - conclude il sindaco - che faccia parlare di sé per le proprie tradizioni, per la propria storia, cultura, arte, per i propri vini, per i prodotti derivati dalla coltivazione delle nocciole e per i molteplici ristoranti presenti sul territorio. Da soli possiamo non farcela ma, Insieme si può!”.

La giunta è così composta: Franco Alessio (sindaco), Luca Scarrone (vice sindaco), Eleonora Porta (assessore).

Consorzio strade: Edoardo Cagna e Marco Gherzi.

Commissione asilo: Elisabetta Quartero, Eleonora Porta e Maria Elena Trisoglio.

Commissione agricoltura: Luca Scarrone e Valerio Batetta.

Giudici popolari: Erica Magnetti e Davide Fortunato.

Commissione elettorale: effettivi (Eleonora Porta, Valerio Batetta e Erica Magnetti); supplenti (Maria Elena Trisoglio, Davide Fortunato e Elisabetta Quartero).