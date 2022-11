"Stiamo studiando come ostacolare la crescita dei tumori cutanei"

“Studio i meccanismi di proliferazione delle cellule tumorali, lavorando in particolare su un enzima che si chiama nicotinamide fosforibosiltransferasi al fine di comprendere come ostacolare la crescita dei tumori cutanei come il melanoma”.

Racconta così la sua attività all’interno del Laboratorio di Ricerca preclinica la professoressa Valentina Audrito, inserita nel team di professionisti della Ssd Laboratori di Ricerca integrata tra l’Azienda ospedaliera di Alessandria e l’Università del Piemonte Orientale che afferisce al Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, diretto da Antonio Maconi. L’obiettivo della sua ricerca è infatti trovare nuovi bersagli farmacologici per la prevenzione e il trattamento del melanoma, ovvero un tumore maligno causato dai melanociti della pelle e delle mucose, da quelli che costituiscono i nei oppure in altre sedi del corpo extracutanee come l’occhio e l’orecchio interno.

Approfondire cosa accade a livello cellulare in questo tumore potrebbe chiarire i meccanismi di crescita di altri tumori maligni come il mesotelioma o di altre neoplasie dovute all’esposizione a fattori ambientali. Ecco perché è importante continuare a studiarlo, integrando conoscenze e tecnologie come accade per i Laboratori di Ricerca.