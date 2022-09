Trionfa FdI, male Pd e Lega. Molinari eletto, sperano Amich e Fornaro. Matrisciano fuori?

7.48 - Resta fuori dal Parlamento anche Rita Rossa: candidata all'uninominale del Senato per il centrosinistra (sconfitta da Zangrillo) e in seconda posizione nel listino proporzionale dal Partito Democratico, il risultato negativo degli stessi 'dem' a livello nazionale penalizza anche l'ex sindaco di Alessandria.

7.33 - Resti e ‘flipper’: molti candidati in queste ore stanno facendo i conti con le dinamiche imposte dalla legge elettorale e dal taglio dei parlamentari. Fornaro e Amich sono più ‘sì’ che ‘no’, mentre Matrisciano sarebbe fuori dai giochi. Per confermare questi dati, però, serve ancora un po’ di tempo.

7.23 - Giovanni Barosini non andrà alla Camera: numero 3 del listino proporzionale di Azione/Italia Viva (nonché candidato all'uninominale contro Riccardo Molinari), il presidente del Consiglio comunale di Alessandria avrebbe avuto bisogno di un risultato più importante - almeno a doppia cifra - della propria coalizione.

7.11 - Non riesce l'impresa al senatore uscente Massimo Berutti: capolista nel listino proporzionale di Noi Moderati alla Camera per la nostra provincia, il risultato inferiore all'1% non gli consente di aprire le porte di Montecitorio.

6.54 - Daniele Borioli non siederà a Montecitorio: candidato al secondo posto dal Pd nel listino proporzionale, i risultati degli scrutini non gli consentono di sperare in un ritorno a Roma dopo la legislatura in Senato dal 2013 al 2018.

6.02 - Niente da fare anche per Franco Trussi, candidato alla Camera in provincia di Alessandria in posizione 3 del listino proporzionale con Noi Moderati.

5.39 - Definitivo il voto di Alessandria (Camera): 42.485 gli elettori alle urne (63,4% degli aventi diritto), centrodestra al 49,78% con Fratelli d'Italia primo partito col 27,04%, poi Lega al 13,94%, Forza Italia al 7,94% e Noi Moderati allo 0,72%.

Centrosinistra complessivamente al 26,42% col Pd al 20,5%, +Europa a 2,9%, Verdi/Sinistra a 2,7% e Impegno civico a 0,41%. M5S al 10,48%, Azione/Iv al 7,90%.

5.26 - Fratelli d'Italia primo partito a Tortona (dati definitivi Camera): il movimento di Giorgia Meloni è al 30,19% seguito dalla Lega al 13,71% e da Forza Italia all'8,77%. Il centrodestra supera il 55%, mentre quella di centrosinistra arriva al 21,56% col Pd al 16,38%, +Europa a 2,82% e Verdi/Sinistra a 2,21%. Azione/Iv all'8,97%, M5S all'8,69%. GUARDA LO SCRUTINIO DI TORTONA

5.23 - Candidata in posizione 4 nel listino di Forza Italia per il Senato nella nostra provincia, Franca Roso non entrerà a Palazzo Madama.

5.10 - Niente da fare anche per Gigliola Fracchia, candidata in quarta posizione nel listino proporzionale della Camera per la Lega nella nostra provincia.

4.55 - Maria Rosa Porta (Forza Italia) non entrerà alla Camera: era candidata in posizione 4 nel listino proporzionale della provincia di Alessandria.

4.53 - Candidato alla Camera nell'ultima posizione del listino proporzionale della provincia di Alessandria, Giuseppe Castagna (M5S) non sarà eletto.

4.33 - Nessuna comunicazione ufficiale, da parte del sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, ma un post social che celebra Giorgia Meloni

4.23 - Netta affermazione di Fratelli d'Italia a Valenza (Senato, dato riferito a 5.551 elettori alle urne su 14.831 aventi diritto): FdI supera il 31% portando la coalizione al 55,85% grazie anche al 12,20% della Lega e all'11,47% di Forza Italia. Centrosinistra fermo al 23,44% con il 17,33% del Pd e il 5% circa di +Europa e Verdi/Sinistra. Azione/Iv al 7,74% e M5S al 7,76%. GUARDA LO SCRUTINIO DI VALENZA

4.12 - A Casale Monferrato la coalizione di centrodestra sfiora al Senato il 54% trainata dal 35,3% di FdI, al quale vanno sommati i risultati della Lega (10,68%) e di Forza Italia (7,90%). Il centrosinistra non raggiunge il 24% con il 16,86% del Pd, il 3,48 di +Europa e il 2,93% di Verdi/Sinistra. M5S poco sopra l'8%, così come Azione/Iv. GUARDA LO SCRUTINIO DI CASALE MONFERRATO

4.02 - Partito Democratico primo partito a Ovada (al Senato) con il 29,28%, ma la coalizione di centrosinistra supera il 35%: risultato tra i migliori in provincia, che non basta però ad avere la meglio sul centrodestra che vola oltre il 40,13% grazie a Fratelli d'Italia al 23,18%, alla Lega al 9,80% e a Forza Italia al 6,77%. M5S al 10,41%, Azione/Italia Viva all'8,05%. GUARDA LO SCRUTINIO DI OVADA

3.51 - Anche a Novi Ligure (scrutinio Senato) Fratelli d'Italia è il primo partito con il 24,73%, seguito dalla Lega 11,25% e Forza Italia all'8,65%. La coalizione di centrodestra ha superato il 45%. Il centrosinistra è al 30% con il Pd vicino al 23%, +Europa e Verdi/Sinistra oltre il 6% insieme, M5S quasi al 12% e Azione/Italia Viva al 7,20%. GUARDA LO SCRUTINIO DI NOVI LIGURE

3.46 - Il post del segretario provinciale del Partito Democratico, Giordano Otello Marilli, su Facebook racconta l'amarezza per l'esito dello scrutinio.

3.35 - Con oltre il 50% delle schede scrutinate (323 sezioni su 536 alla Camera e 679 su 906 al Senato), in provincia di Alessandria è ormai certa l'elezione nei collegi uninominali di Camera e Senato di Riccardo Molinari (Lega) e Paolo Zangrillo (Forza Italia).

Alla Camera Molinari (centrodestra) è avanti con il 51,77% delle preferenze a fronte del 25,48% di Federico Bodo (centrosinistra), del 9,64% di Antonella Scagnetti (M5S) e del 7,33% di Giovanni Barosini (Azione/Italia Viva). Al Senato, invece, Zangrillo (centrodestra), guida con il 51,86% davanti a Rita Rossa (centrosinistra) con il 25,03%, a Susy Matrisciano del M5S con il 9,60% e ad Anna Bracco (Azione/Italia Viva) con il 7,52%.

3.31 - Il centrodestra ad Acqui Terme sfiora al Senato il 53% grazie al 26% di FdI, al 14% di Forza Italia e al 12% della Lega. Il centrosinistra si ferma al 24,32%, con il 18,39% del Pd, il 3% di +Europa, il 2,5% di Verdi/Sinistra. Vicino al 10% il M5S e sopra l'8% Azione. GUARDA LO SCRUTINIO DI ACQUI TERME

3.24 - Secondo i primi calcoli, sarebbero 9 i senatori che rappresenteranno la regione Piemonte: 4 del centrodestra, 3 di centrosinistra, 1 del M5S e 1 del Terzo polo. Più complicate le dinamiche per la Camera: servirà altro tempo per confermare le analisi della notte che vedrebbero 9 eletti del centrodestra, 6 del centrosinistra, 2 del Terzo polo e 2 del M5S.

3.03 - Vignale Monferrato premia Fratelli d'Italia che supera il 30% (al Senato). Lega al 13,60, Forza Italia al 9,60. Il Pd 19,60, M5S al 7 e Azione al 5,60.

2.47 - Il senatore uscente Massimo Berutti porta Noi Moderati a oltre il 15% nel suo paese, Montemarzino. LEGGI QUI L'APPROFONDIMENTO

2.43 - Davide Buzzi Langhi e Gianluca Colletti di Forza Italia commentano nella redazione de 'Il Piccolo' il voto nazionale e in provincia.

2.41 - A San Salvatore FdI sfiora il 33%, appena sopra il 17% sia Lega che Pd, al 10% Forza Italia, M5S all'8,67% e Azione/Iv 5,10%.

2.38 - Sale è il primo grande Comune non centro zona della provincia ad aver ufficializzato i dati. Anche in questo municipio Fratelli d'Italia è davanti a tutti con il 32,65% seguito da Pd al 17,35%, Lega al 17,09%, Forza Italia al 9,95%, M5S all'8,67% e Azione/Iv al 5,10%.

2.00 - Prima proiezione Swg/La 7 per la Camera: Fratelli d'Italia 26%, Lega 8,9%, Forza Italia 8%, Noi Moderati 1%; Pd 18,8%, Verdi + Sinistra 3,7%, +Europa 3,1%, Impegno Civico 0,7%; Movimento 5 Stelle 16%; Terzo polo: Azione e Italia Viva 7,8%; Italexit 1,6%.

1.58 - Poco più di 8mila schede su 20.785 aventi diritto, a Novi Ligure per il Senato Fratelli d'Italia è al 25,12%, seguito da Lega all'11,49% e da Forza Italia all'8,45%. A sinistra, il Pd si attesta poco sotto al 23% con +Europa, Verdi e Sinistra sulla soglia del 3%. M5S all'11,54% e Azione/Italia Viva al 7,14%.

1.54 - Terza proiezione Opinio/Rai per il Senato: Fratelli d'Italia 25,4%, Pd 19,3%, Lega 8,8%, Forza Italia 7,9%, M5S 15,9%, Azione/Italia Viva 7,5%.

1.44 - Dopo Alessandria, anche da Casale arrivano i primi voti scrutinati: le 1.789 schede aperte premiano il partito del sindaco Federico Riboldi, che si attesta intorno al 34% (ore 1.44); vicino al 12% la Lega, sopra l'8% Forza Italia, poco sotto il 18% il Pd, al 3% +Europa, al 2,5% Verdi/Sinistra, poco sopra l'8% Azione e poco sotto il M5S.

1.32 - Fratelli d'Italia è il partito più votato anche ad Alessandria: sia alla Camera che al Senato, il movimento di Giorgia Meloni ha superato il 26% (dato delle ore 1,32).

1.18 - Terza proiezione Swg/La 7 per il Senato: Fratelli d'Italia 26,1%, Lega 8,8%, Forza Italia 8,2%, Noi Moderati 0,90%; Pd 18,7%, Verdi + Sinistra 3,6%, +Europa 3,1%, Impegno Civico 0,6%; Movimento 5 Stelle 16%; Terzo polo: Azione e Italia Viva 7,7%; Italexit 1,7%.

1.09 - Per la provincia di Alessandria si profila una solida diminuzione della rappresentanza parlamentare. Nella più rosea delle previsioni, potrebbero infatti essere quattro gli eletti del nostro territorio: Riccardo Molinari (Lega), Federico Fornaro (Articolo 1), Susy Matrisciano (M5S) ed Enzo Amich (FdI). QUI L'APPROFONDIMENTO

00.46 - Seconda proiezione Opinio/Rai per il Senato: Fratelli d'Italia 24,7%, Pd 19%, Movimento 5 Stelle 16,7%, Lega 8,7%, Forza Italia 8%, Terzo Polo 7,3%, Verdi Sinistra 3,5%, +Europa 2,9%, Italexit 1,9%, Unione popolare 1,5%, Italia sovrana e popolare 1,3%.

00.43 - Seconda proiezione Swg/La7 per il Senato: Fratelli d'Italia 24,6%, Lega 8,5%, Forza Italia 8%, Noi Moderati 1,1%; Pd 19,4%, Verdi + Sinistra 3,5%, +Europa 2,9%, Impegno Civico 0,7%; Movimento 5 Stelle 16,7%; Azione e Italia Viva 7,3%; Italexit 1,9%.

00.39 - "Pur con le dovute cautele perché stiamo parlando di exit poll e proiezioni, e non ancora di dati certi, devo affermare che Fratelli d’Italia sta raccogliendo i frutti di una politica coerente e onesta. Adesso inizierà però il lavoro difficile, perché dovremo soddisfare le aspettative di chi ha premiato Fratelli d’Italia. Un lavoro che però ci dà grandi stimoli e voglia di fare": queste le parole di commento ai primi dati del coordinatore di Fratelli d'Italia Alessandria, Alessandro Traverso.

00.17 - Primi voti scrutinati ad Alessandria per il Senato: Fratelli d'Italia 28,30%, Lega 13,58%, Forza Italia 9,52%, Pd 22,27%, +Europa 2,54%, Verdi/Sinistra 1,97%, Azione 8,63%, M5S 8,02, Italexit 2,09%. GUARDA LO SCRUTINIO DI ALESSANDRIA

00.12 - "E' ancora prematuro commentare questi dati: le prime proiezioni risentono comunque di tante variabili e il Partito Democratico può tranquillamente finire poi oltre il 20-21%. Certo è che se le cifre fossero quelle di adesso, non sarebbe un risultato in linea con le aspettative": così Rapisardo Antinucci, segretario alessandrino del Pd, dopo le proiezioni rese note dai media nazionali.

0.08 - Le proiezioni Swg/La7 per il Senato: Fratelli d'Italia 26%, Lega 8,4%, Forza Italia 7,9%, Noi Moderati 1%; Pd 18,1%, Verdi + Sinistra 3,6%, +Europa 3,1%, Impegno Civico 0,6%; Movimento 5 Stelle 17%; Azione e Italia Viva 7,9%; Italexit 1,7%.

0.06 - Prima proiezione Opinio/Rai per il Senato: Fratelli d'Italia 24,6%, Pd 19,4%, Movimento 5 Stelle 16,5%, Lega 8,5%, Forza Italia 8%, Terzo Polo 7,3%, Verdi Sinistra 3,5%, +Europa 2,9%, Italexit 2%, Unione popolare 1,4%, Noi Moderati 1,1%.

23.46 - Nei centrizona della provincia, intanto, l'affluenza è stata questa: Valenza 65,81%; Casale 66.35%; Tortona 64,14%; Acqui Terme 72,48; Novi Ligure 72,22; Ovada 74,70.

23.40 - Pochi e - chiaramente - parziali, ma sono arrivati i primi dati nazionali riguardanti il Senato. QUI TUTTI I DATI

23.18 - Primi exit poll forniti dai media nazionali: secondo i trend poll Swg La7 Fratelli d'Italia 25% (23-27), Lega 11,5% (9,5-13,5), Forza Italia 7% (6-8), Noi Moderati 1,5% (1-2); Pd 20% (18-22), Verdi + Sinistra 3,5% (3-4), +Europa 2,5% (2-3), Impegno Civico 1% (0,5-1,5); Movimento 5 Stelle 15,5% (13,5-17,5); Terzo polo: Azione e Italia Viva 7% (6-8); Italexit 2,5 (2-3).

Secondo Opinio/Rai al Senato Fratelli d'Italia 22-26%, Lega 8,5-12,5%, Forza Italia 6-8%, Noi Moderati 0,5-2,5%; Pd 17-21%, Verdi + Sinistra 3-5%, +Europa 2,5-4,5%, Impegno Civico 0,0-2%; Movimento 5 Stelle 13,5-17,5%, Terzo polo: Azione e Italia Viva 6,5-8,5%; Italexit 0,5-2,5%.

23.14 - Affluenza definitiva ad Alessandria: 63,4%. Nel 2018 era al 70,28%

23.01 - Nel 2018 in provincia di Alessandria furono eletti sei parlamentari.

Si tratta di Riccardo Molinari, Lino Pettazzi e Rossana Boldi della Lega, Massimo Berutti di Forza Italia, Susy Matrisciano del Movimento 5 Stelle e Federico Fornaro di Liberi e Uguali. QUI L'APPROFONDIMENTO

23.00 - Seggi chiusi: cominciano le operazioni di scrutinio del voto. A breve i primi exit poll e i dati aggiornati 'Comune per Comune'.

