Smistamento: approvato in Senato l'emendamento Matrisciano (M5S)

Approvato ieri in Senato l'emendamento al Decreto Aiuti Bis presentato dalla senatrice Susy Matrisciano (M5S) che punta a dare all'opera la possibilità di attrarre investimenti per l'intera area.

"L'emendamento - spiega l'esponente pentastellata - concretizza la possibilità, da parte del Commissario Straordinario, di realizzare un Masterplan che sviluppi l'intera area in termini economici e sociali, rigenerando e sviluppando il contesto urbano e ambientale. E' dal 2018 che mi batto quotidianamente in Parlamento per dare un futuro al Parco e ridurre a poche righe le infinite battaglie di questi anni sul punto sarebbe impossibile: mi limiterò a dire che si tratta di un’opera che permetterebbe di rendere il territorio un nodo ferroviario di estrema importanza nei traffici merci nazionali e internazionali; diventerebbe un crocevia fondamentale per tutti i flussi commerciali che attualmente sovraccaricano i centri di stoccaggio dei porti liguri (producendo disagi e inefficienze) e che vengono spostati nell’entroterra su gomma (producendo inquinamento e traffico). Inoltre, garantirebbe nuove prospettive di sviluppo economico e sociale di tutta l'area, alla pari dei retroporti europei".

Il Parco smistamento sotto il controllo del commissario del Terzo Valico Matrisciano (M5S): "Approvato emendamento alla Legge di Bilancio. Un passo fondamentale per rendere appetibile l’area del sud Piemonte"

Non solo: secondo la Matrisciano, infatti, "a differenza di chi chiacchiera di iniziative irrealizzabili, tappezzando le città di manifesti, la sostenibilità economica dell'operazione sarà garantita dai 2 milioni di euro che siamo riusciti ad appostare in Legge di Bilancio per il progetto. È la dimostrazione che essere dalla parte dei lavoratori, dei cittadini e della transizione ecologica non è qualcosa che si fa dall’oggi al domani. Occorre essere presenti, conoscere il territorio e lavorare con correttezza e visione. Non è un punto di arrivo, ma un altro tassello importantissimo per il futuro del nostro territorio, per il quale dovremo continuare a lavorare".