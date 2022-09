I cappelli Borsalino al 70° Festival della moda maschile

In occasione del 70° anniversario de il “Festival della moda maschile” che si terrà domani, venerdì 2 settembre al Casinò di Sanremo, anche la Città di Alessandria sarà presente con alcuni cappelli Borsalino, provenienti dalla collezione del “Museo Borsalino”: saranno 10 i modelli esposti, 4 dei quali si riferiscono al primo centenario della fondazione dell’Azienda Borsalino (1957) e altri 6 tra gli anni ‘40 e ‘50.

Non è la prima volta che il brand viene esposto al Festival: infatti per l'edizione 1957, l'azienda alessandrina festeggiò il primo centenario, esibendo i modelli storici più iconici. Questa esposizione non passò inosservata, anzi ottenne ampia risonanza mediatica.

Debutta il primo beach club

griffato Borsalino Inaugurato a Marina di Pietrasanta Panama Restaurant Beach Versilia by Borsalino

Per la ricorrenza, al Casinò di Sanremo avrà luogo la presentazione di un volume che racconta la storia di un evento che raggiunse quasi le quaranta edizioni: “Casinò di Sanremo: festival della Moda Maschile. Il Made in Italy veste il mondo” (De Ferrari Editore) con l’introduzione di Stefano Zecchi, firmata da Marzia Taruffi, responsabile dell’Ufficio Stampa e Cultura del Casinò.

Con la presentazione del volume, verrà anche inaugurata la mostra “Moda Preziosa” patrocinata dalla storica d’arte Federica Flore. L’evento è curato dal Ministero della Cultura con la collaborazione del Comune di Sanremo, del Casinò e della Confartigianato sanremese.

L'esposizione si terrà alle ore 17 nella sala “Privata” e nella sala “Dorata” del Casinò e prevede l’inaugurazione della mostra, dove si ammireranno i cappelli “Borsalino”, le creazioni di “Marinella”, gli abiti dell’archivio “Angelo Bolzoni”, i preziosi tessuti damascati di Zoagli, i gioielli e la filigrana degli artigiani orafi liguri, le creazioni di pelle uniche, solo per citarne alcuni.

Borsalino, una collezione

dedicata al Pride La collezione sarà svelata oggi nella boutique di corso Roma, ad Alessandria

Un po' di storia

Correva il 12 settembre 1952 quando Michelangelo Testa, direttore della rivista “Arbiter”, apriva la prima edizione del Festival dedicato ai capi sartoriali maschili, che sarebbe poi diventato un appuntamento fisso per i maestri sartoriali per quasi quarant’anni. Il Casinò era un luogo perfetto per ospitare un simile Festival, data la sua decennale tradizione di eventi di moda.

"Alessandria è lieta di partecipare al settantesimo anniversario del Festival della moda maschile e di celebrare il pregiato marchio Borsalino - dice il vicesindaco Marica Barrera - Siamo entusiasti di aver ospitato le riprese del cortometraggio narrativo in abiti d’epoca che sarà parte della prossima campagna promozionale Borsalino per la stagione autunno/inverno, tutto questo a dimostrazione di quanto ci teniamo che la storia tra Borsalino e Alessandria si consolidi sempre di più".