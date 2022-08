Ferragosto in musica, scoprendo tesori d'arte o mangiando

LE INIZIATIVE - Per chi rimane in città o nei paesi, tante idee su come trascorrere questa giornata di festa.

Ad Alessandria, serata magica con le canzoni di Al Rangone: appuntamento, dalle 21.30, al circolo La Familiare di viale Massobrio.

Una sera di Ferragosto all’insegna del teatro d’autore quella organizzata dal Comune di Cabella Ligure in collaborazione con l’’associazione culturale “Roba da Streije”. Alle 21 di lunedì 15 agosto, nella suggestiva cornice della Piazzetta del paese, l’attore e regista Pino Petruzzelli metterà in scena il suo spettacolo liberamente ispirato al romanzo ‘Walden ovvero Vita nei Boschi’ di Henry David Thoreau.

Al festival Gavazzana Blues, nella piazzetta degli Scacchi, ospiti The Magnetics: dalle 21.30, la band è pronta a conquistare il pubblico un concerto travolgente tra i ritmi jamaicani, i dischi ska anni ‘60, il rocksteady e il vintage reggae. Ingresso gratuito.

Un’esperienza straordinaria di cultura, musica, natura e gusto quella proposta per Ferragosto dall’Enoteca Regionale di Ovada. Il 15 agosto, infatti, si potranno salutare le prime luci dell’alba tra le vigne, a Carpeneto, con un concerto di musica classica grazie a ‘Buongiorno Dolcetto’. Dopo il caffè di benvenuto, dalle 5.30 si può assistere all’esibizione dell’Orchestra Classica di Alessandria, diretta dal maestro Andrea Oddone, con la partecipazione della violoncellista Margherita Succio, ammirando l’alba in un’atmosfera bucolica, comodamente seduti sul prato (ai partecipanti è consigliato di portarsi una coperta o un plaid da casa). La musica accompagnerà dolcemente il pubblico verso il sorgere del sole, previsto intorno alle 6.30. Alla fine del concerto, verrà offerta a tutti i partecipanti una colazione con prodotti enogastronomici del territorio offerti dal Comune di Carpeneto. La partecipazione è gratuita. La prenotazione è fortemente consigliata rivolgendosi allo Iat di Ovada (via Cairoli 107) al numero 0143 821043, whatsapp 379 1187215, mail iat@comune.ovada.al.it.

A Mantovana, frazione di Predosa, prosegue la sagra del Bollito Misto e del Bagnet:si balla gratis tutte le sere con il Dj Massimo Gallo e le esibizioni dei ballerini dell’Asd New Terpsichore. Nella via bancarelle, giochi e giostre. Per informazioni 0131 710167.

Una buona cena in compagnia ad Alessandria. Alle ore 20 il Circolo Acli San Michele (presso l’oratorio San Michele ) organizza la Cena di Ferragosto. È necessario prenotarsi chiamando lo 0131 361596. Tanti antipasti, lasagne al forno, bistecca di coppa alla griglia, patatine, dolce, acqua e vino (20 euro).

A Carentino, prosegue la sagra delle trofie - giunta al 20° anno - al campo sportivo comunale, in via Cavour 59. Stand aperti dalle 19.30. Dalle 22, la serata in musica sarà in compagnia della Wow Band, pronta a far scatenare tutti. Info e prenotazioni al 335 411514.

Un lungo weekend di musica a Borghetto Borbera, nell’area di BoscoPiano, con il FerraBosco. La sera del 15, dalle 18, protagonista dj Hermann.

A Cremolino, quinto appuntamento con la tradizionale rassegna organizzata dall'associazione culturale “I Guitti” di Cremolino. Nell'occasione, a partire dalle ore 21.15, in piazza Vittorio Emanuele II, andrà in scena “Se ci pensi ridi e... viceversa”, uno spettacolo in tre atti con Luca Pivetti, Ferruccio Reposi (attore e regista) e la Compagnia teatrale “Divergenze parallele” di Alessandria. Ingresso 8 euro.

A Garbagna, festa dell'Assunta. Alle ore 11 santa messa alla Madonna del Lago. Alla sera, dalle 22, in piazza Doria, tutti a festeggiare il Ferragosto 2022 con la travolgente musica dei Deejays in tour.

Dalle 9.30 alle 17.30, ci sarà la possibilità di visitare il Forte di Gavi, conoscere storia e caratteristiche della fortezza a presidio della val Lemme. Info gruppi e prenotazioni: tel. 0143 643554 – drm-pie.gavi@cultura.gov.it.

Dalle 15.30 alle 18.30, le volontarie e i volontari diocesani del progetto “Chiese a Porte Aperte” saranno a disposizione per raccontare storia e bellezza custodite nella Pieve di Novi Ligure.

A Ovada, dal mattino, lungo le vie e le piazze del centro storico della città , mostra di antiquariato di qualità.

Continua la 44ª Festa dell’Unità di Fubine Monferrato: dalle 19, nel ristorante al coperto, si potranno gustare diverse specialità, per accontentare tutti i gusti, mentre la serata danzante con i Mambo avrà inizio alle ore 20.30. Ospite il senatore Enrico Morando.

Sagra anche a Morbello, dove è protagonista il cinghiale, si balla con i Magico Sound.

A Casal Cermelli c'è la festa patronale della Beata Vergine Assunta: alle 17.30 al centro sportivo comunale l’attesa partita “scapoli-ammogliati” e alle 21 la serata danzante con l’orchestra Enrico Cremon con l’immancabile elezione di Miss e Mister

Pagliarella.