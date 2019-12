Grigi, torna il sorriso: Pro al tappeto

ALESSANDRIA - Torna al successo l’Alessandria e lo fa nel derby con la Pro Vercelli. Di Arrighini nel primo tempo e Sciacca a inizio ripresa le firme sui tre punti, contro un undici che, oltre al rigore di Rosso, ha messo i brividi ai tifosi di casa altre due volte, con i pali colpiti da Comi. Una gara maschia e combattuta, che i ragazzi di Scazzola, nonostante le assenze, hanno condotto con merito in porto.

Occasionissima per l’Alessandria al minuto 7: cambio gioco che libera sul centrodestra Arrighini, che entra in area, salta un difensore, si accentra ma calcia su Saro, che respinge di piede. Al 17’ ci prova invece Casarini su punizione dai 28 metri: palla bassa e centrale, facile presa del portiere ospite.

Grigi in vantaggio al 21’: filtrante di Cosenza per Arrighini, che parte sul filo del fuorigioco e si presenta solo davanti all’estremo vercellese, beffato con un diagonale sotto le gambe.

Pro vicinissima al pareggio al 25’: cross da sinistra per Comi, che inzucca con perfetta scelta di tempo all’altezza del dischetto e coglie in pieno il palo alla destra di Valentini. La palla sbatte poi sulla schiena del portiere e la difesa grigia riesce a spazzare.

Ospiti di nuovo pericolosi al 44’: fuga di Azzi sulla destra, entra in area spalla a spalla con Celia e dal fondo scodella sul secondo palo per Comi, che però contrastato da Cosenza mette alto di testa.

Pronti via, nella ripresa, e al 48’ l’Alessandria raddoppia: cross da destra a rientrare di Sciacca che in mezzo né Arrighini né Sartore riescono a toccare, Saro resta fermo e la palla s’infila sul secondo palo in maniera beffarda.

Al 9’ fuga di Sartore sulla sinistra, palla in mezzo deviata da un difensore che viene buona per Arrighini, la cui conclusione è però sul portiere da posizione defilata.

Si riapre la partita al 55’: Graziano entra in area e viene sgambettato da Cosenza, è rigore che Rosso realizza col brivido, perché Valentini per poco di piede non riesce a respingere.

Pro vicina al pari al 62’: calcio d’angolo dalla destra, Comi gira di piede sul primo palo, grande riflesso di Valentini col piede e palla deviata sul palo.

Risponde Arrighini al 72’ con un gran diagonale da destra, pochi metri dentro l’area, con la sfera che sibila vicino al palo.

ALESSANDRIA (4-5-1): Valentini; Sciacca, Cosenza, Dossena, Celia; Chiarello (83’ Gerace), Suljic (65’ Gazzi), Castellano, Casarini, Celia, Sartore (71’ M’Hamsi); Arrighini. A disp.: Marietta, Ponzio, Akammadu, Gjura, Pandolfi, Crisanto, Filip. All.: Scazzola

PRO VERCELLI (4-1-4-1): Saro; Franchino (88’ Foglia), Masi, Auriletto, Quagliata; Schiavon (83’ Romairone); Varas (46’ Mal), Rosso (66’ Della Morte), Erradi (46’ Graziano), Azzi; Comi. A disp.: Moschin, Ciceri, Russo, Iezzi, Carosso, Merio. All.: Gilardino

ARBITRO: D’Ascanio di Ancona (collaboratori Santi di Prato e Rondino di Piacenza)

RETI: 21’ Arrighini (A), 48’ Sciacca (A), 55’ Rosso (rig) (PV)

NOTE: giornata fredda e coperta; terreno in discrete condizioni; spettatori 1.350 circa (983 abbonati + 382 paganti); ammoniti Casarini, Cosenza e Valentini dell’Alessandria e Franchino, Schiavon e Romairone della Pro Vercelli; calci d’angolo 10-3 per la Pro Vercelli; recupero 1’pt + 4’st