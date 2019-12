Grigi, non basta Chiarello. Anche il palo aiuta la Juve U23

ALESSANDRIA - Pari per l'Alessandria, bloccata sull’1-1 dalla Juventus Under 23: non basta il gol di Chiarello per portare a casa il bottino pieno, perché Zanimacchia firma l'1-1 nella prima parte della ripresa, in una delle poche occasioni da rete create dai ragazzi di Pecchia. Nel finale, poi, di nuovo Chiarello va vicinissimo alla rete, ma il tocco di Loria e il palo gli negano la gioia.

La prima emozione è di marca grigia, al minuto 12, con una punizione di Suljic che però Loria blocca senza troppe difficoltà. Due minuti più tardi ancora Alessandria avanti, con Arrighini che libera Celia per il cross sulla sinistra, ma la difesa bianconera spazza via.

Al 17' si fa vedere la Juve: Toure va via sulla destra, palla dentro per Mota Carvalho, ma il tiro è ribattuto. A metà frazione, quindi, il cambio forzato di Cambiaso, uscito in barella, per Chiarello: e, dopo un piazzato di Clemenza alto al 28', è proprio il neo-entrato a portare in vantaggio i grigi al 42', in mischia.

Nella ripresa prima emozione ad opera dei padroni di casa, che al 55' fanno venire i brividi alla Juve U23: cambio di gioco di Castellano per Suljic, che scodella per Eusepi, ma Coccola salva.

Al 61, però, ecco la doccia fredda: Zanimacchia, infatti, firma il pari con un destro da appena dentro l'area, dopo una bella azione palla a terra. L'undici di Scazzola accusa il colpo e all'81' è di nuovo la compagine di Pecchia ad affacciarsi dalle parti di Valentini, con una punizione di Beruatto che prova a imitare Dybala contro l'Atletico, ma la sfera è respinta dall'estremo grigio.

All'89', però, è l'Alessandria a sfiorare il colpaccio: doppio velo a liberare Chiarello, che colpisce quasi a botta sicura, ma l'estremo bianconero riesce a toccare sul palo. Poi Eusepi calcia alto.

Alessandria – Juventus U23

Marcatori:pt 42' Chiarello; st 17' Zanimacchia

Alessandria (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza, Sciacca; Cambiaso (22'pt Chiarello), Cleur, Castellano (20'st Casarini), Suljic, Celia (39'st Sartore); Eusepi, Arrighini (20'st Pandolfi). A disp: Crisanto, Ponzio, Gilli, Akammadu, Gerace, Gjura, M'Hamsi. All: Scazzola

Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo (39'st Rosa), Alcibiade, Coccolo, Beruatto; Peeters, Touré; Clemenza (1'st Olivieri), Beltrame (28'st Rafia), Zanimacchia (28'st Han); Mota Carvalho (33'st Lanini). A disp: Nocchi, Rosa Muratore, Portanova, Mulé, Frabotta, Raina, Federiksen. All: Pecchia

Arbitro: Kumara di Verona

Assistenti: Maninetti di Lovere e Feraboli di Brscia

Note: Serata fredda, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 1500 circa . Ammoniti: Beruatto, Dossena, Alcibiade,Coccolo,Sciacca per gioco falloso. Angoli: 8-4 per l'Alessandria. Recupero: pt 2', st 3'